Muğla'nın turistik ilçelerinde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de uygulanmaya başlandı.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin ve Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Feridun Çilli, hastanelerde oluşturulan aşı odalarında aşı olarak çalışmaları başlattı.

Prof. Dr. Çilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Bilinçli bir vatandaş ve sağlık çalışanı olarak aşısını yaptırdığını ifade eden Çilli, hastanedeki diğer sağlık çalışanlarının da aşılarını yaptıracağını kaydetti.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır da Kovid-19'dan kurtulabilmenin en etkin yolunun aşı olduğunu belirterek, "Bende aşımı yaptırdım. Maske, mesafe ve hijyen kuralları aynen geçerliliğini koruyor. Onlarla birlikte salgına karşı daha güçlüyüm. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan hastanelerde görevli diğer sağlık çalışanlarının da aşılarını yaptırmaya başladığı görüldü.