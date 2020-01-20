YURTHABER
  4. Muğla’nın yıldızları yarı finalde

Muğla’nın yıldızları yarı finalde

MUĞLA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu’nun Yıldızları Voleybol Müsabakaları ilk etabını lider tamamlayan Anadolu’nun Yıldızları Muğla Voleybol takımları çeyrek final müsabakaları için gittiği Kütahya’dan da Bayanlarda lider Erkeklerde 2.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen Anadolu’nun Yıldızları Voleybol Müsabakaları ilk etabını lider tamamlayan Anadolu’nun Yıldızları Muğla Voleybol takımları çeyrek final müsabakaları için gittiği Kütahya’dan da Bayanlarda lider Erkeklerde 2. olarak yarı finale katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu’nun Yıldızları programı kapsamında Voleybol Branşında aldığı başarılar ile Kütahya da gerçekleşen Çeyrek final müsabakalarına katılan Muğla Erkek ve Kız Voleybol takımları aldıkları başarılar ile göz kamaştırıyor.
Bilecik’te gerçekleşen Bölge müsabakalarında 3’te 3 yapan her 2 takım çeyrek finallere katılarak ilimizi temsil etti. Burada da Bayanlarda Aydın, Kütahya ve Edirne Anadolu’nun Yıldızları Takımlarını 3-0 lık skorlarla geçerek yarı finallere grup lideri olarak katılmaya hak kazanırken erkelerde, Koca eline 3-1 yenilen takım Eskişehir ve Kırklareli’ni 3-0 yenerek grup 2. oldu.
Ulaşım desteği Milas Belediyesi tarafından verilen müsabakalardan başarı ile ayrılan Muğla takımı Yarı Final Müsabakaları için 14 - 16 Şubat 2020 tarihlerinde Kırşehir ve Gümüşhane de gerçekleşecek olan müsabakalar için grubunda yer aldığı Kırşehir’e gidecek.
Turnuva 13 - 17 Mart 2020 tarihinde Gaziantep ilinde Türkiye Birinciliği ile son bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Atıcı; “Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmalı”Atıcı; “Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmalı”
Başkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark biletiBaşkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark bileti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.