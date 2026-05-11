Muğlaspor-Elazığspor finalinde akılalmaz olay! Milyonda bir yaşanacak penaltı

TFF 2. Lig play-off finali, spor sahalarında ender rastlanacak, yıllarca unutulmayacak bir mucizeye ve büyük bir dramaya sahne oldu. Normal süresi ve uzatma dakikaları nefes kesen bir mücadeleye sahne olan dev finalde, Muğlaspor ile Elazığspor kozlarını paylaştı. Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan karşılaşmanın kaderi seri penaltı atışlarına kaldı.

GECEYE DAMGA VURAN İNANILMAZ PENALTI!

Seri penaltı atışlarında skor 8-7'ye gelirken, futbol sahalarında milyonda bir görülebilecek o akılalmaz an yaşandı.

Kritik penaltı atışında kalesini gole kapatmak için hamle yapan Elazığspor kalecisi Furkan, rakip oyuncunun vuruşunu mükemmel bir şekilde çelmeyi başardı. Ancak kurtarıldı sanılan top, yere çarptıktan sonra aldığı inanılmaz kavis ve sekmeyle kalecinin arkasından süzülerek yeniden oyun alanına döndü ve ağlarla buluştu!

HAKEM GOLÜ VERDİ, 1. LİG'E MUĞLASPOR ÇIKTI

Pozisyonun ardından Elazığspor cephesi ve tribünler büyük bir şaşkınlık yaşarken, maçın hakemi tereddütsüz gol kararını verdi. Kaleci Furkan'ın kurtarışına rağmen ağlara giden bu dramatik penaltı, maçın kaderini doğrudan belirledi.

Rakibini seri penaltılar sonucunda 8-7 mağlup eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig’e yükselen son takım olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Muğlasporlu futbolcular ve taraftarlar maç sonu büyük bir coşku yaşarken, Elazığspor cephesinde ise kaçan fırsat ve yenilen bu talihsiz penaltı golü sonrası büyük bir çöküş yaşandı.