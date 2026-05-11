Barış Alper Yılmaz'a Arsenal'dan 60 milyon Euro bonservis!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de adından sıkça söz ettiren Galatasaray'da, gösterdiği insanüstü performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'a Arsenal talip oldu.

ARSENAL RESMEN DEVREDE! HEDEF BARIŞ ALPER YILMAZ

Teknik direktör Mikel Arteta'nın hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek ve o bölgeye dinamizm katmak için Barış Alper Yılmaz'ı listesinin en başına yazdığı, İngiliz ekibinin kurmaylarının bu transferi bitirmek için İstanbul'a çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TAM 60 MİLYON EURO'LUK TARİHİ TEKLİF!

Haberin asıl sarsıcı detayı ise masaya konulan o dudak uçuklatan bonservis bedeli oldu. Ada basınına da sızan bilgilere göre Arsenal, 24 yaşındaki milli yıldızın bonservisini alabilmek için Galatasaray yönetimine tam 60 Milyon Euro'luk resmi bir teklif hazırladı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda kendi içinde toplanıp net kararı vereceği gelen haberler arasında...