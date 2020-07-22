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Muğlaspor'un hocası Hasan Şermet koronavirüse yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 22.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig 3. Grup'taki play-off yarı finalinde yarın Antalya'da Somaspor'la karşılaşacak Muğlaspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Teknik direktör Hasan Şermet'in testi pozitif çıktı. Muğlaspor'da başkan Erol Kapiz yarın oynanacak maç öncesi açıklamada bulundu. Kapiz, "Futbolcularımızın hastanede yatan hocalarına güzel bir galibiyet armağan etmelerini diliyorum" dedi.

Muğlaspor'un hocası Hasan Şermet koronavirüse yakalandı

Muğlaspor'da koronavirüs şoku... Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın sürecinde yayınladığı protokol gereği Antalya'da maçtan iki gün önce koronavirüs testinden geçen yeşil-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet'in testi pozitif çıktı.

Semptom göstermeyip hastanede karantina altına alınan Hasan Şermet kontrol altında tutulacak ve filmler çekildikten sonra kendisine ikinci PCR testi uygulanacak.

Şermet'in karantinası üst üste 2 testi nefatif çıkarsa kalkacak. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği prosedür gereği testleri negatif sonuçlansa dahi 14 gün boyunca sahaya çıkamayacağı için play-off turunda takımın başında yer alamayacak.

Başkan Erol Kapiz, "Teknik direktörümüze ve kulübümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yarın oynayacağımız kritik maçta futbolcularımızın hastanede yatan hocalarına güzel bir galibiyet armağan etmelerini diliyorum" dedi.

(DHA)

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