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Muğlasporlu futbolcular kendilerine tahsis edilen yurdu terketti

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs testinden geçirildikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci yurduna yerleştirilen Muğlaspor’lu futbolcular dün akşam saatlerinde yurttaki hijyen şartlarının yetersiz olduğunu gerekçe göstererek kendi imkanlarıyla Muğlaspor Bülent Akça tesislerine geri döndüler.

Koronavirüs testinden geçirildikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci yurduna yerleştirilen Muğlaspor’lu futbolcular dün akşam saatlerinde yurttaki hijyen şartlarının yetersiz olduğunu gerekçe göstererek kendi imkanlarıyla Muğlaspor Bülent Akça tesislerine geri döndüler. Yaşanan gelişmenin ardından Muğlaspor Kulüp Basın Sözcüsü Gülen Bütüner açıklamalarda bulundu.
Bütüner yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Pazartesi günü itibariyle futbolcularımız virüs testinden sonra buraya yerleştirildi. Tüm futbolcuların test sonucu negatif çıktı. Yurt bize tahsis edildi. Futbolcularımızın sağlığından sorumluyuz. Fakat futbolcular buraya geldikten sonra buranın şartlarını beğenmeyerek yurttan ayrılıp kulüp binamıza geçtiler. Ben öncelikle bir anne olarak gece saatlerine kadar buradaydım. Burayı kontrol ettim. Belediye ekipleri yurtta dezenfekte çalışması yaptı. Hijyen ve sağlık koşulları ile ilgili hiçbir sorun yok. Personelimiz de burada kalıyor. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız" dedi.
Gülen Bütüner, "İnternetin olmadığı, televizyonun olmadığı söylendi. Futbolcularımız sadece bir gün internet yok diye burayı terk ettiler. İnternet bağlandı, televizyon getirildi. Yönetim olarak bu konuda çok ısrarcıyız. Aksi halde sorumluluk bize ait değildir. Çok ciddi bir salgın sürecinden geçtiğimizi unutmamaları gerekiyor. Ayrıca arka tarafta sahamız bulunuyor. Kulüpten buraya toplu taşıma ile gelineceği için bunu istemiyoruz. Yönetim olarak bundan sonra yapılacak her girişimi cezalandırılacağız" diye konuştu.
Bütüner konuşmasını, "Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Milli Futbolcu Hakan Ünsal ile görüştüm. O da bize katıldı. Aldığımız önlemleri son derece doğru buldu. Gerekli işlemlerin yapılacağını bizzat yönetimimize bildirdi" diyerek sonlandırdı.
Konuşmaların ardından yurtta alınan sağlık tedbirleri gazetecilere gösterildi.

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