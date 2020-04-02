Muğla'ya yurt dışından getirilen 150 kişi yurda yerleştirildi

Azerbaycan'da yaşayan aile ve Türk öğrenciler 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Muğla'daki yurda yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 150 kişi, Bakü Havalimanından 'kalkan Sun Ekspres hava yolu firmasına ait uçakla Muğla Dalaman Havalimanı'na getirildi.

Kontrollerinin ardından polis eşliğinde Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli Mahallesi'nde bulunan KYK yurduna yerleştirilen 150 kişi, 14 gün gözlem altında tutulacak, tüm ihtiyaçları Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

