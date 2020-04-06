Muğla'yı komşu illere bağlayan ara yollarda denetimler arttı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından şehirle bağlantılı tüm il sınırları yollarında denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Muğla ile sınır komşusu olan İzmir, Denizli, Aydın ve Antalya'ya bağlantısı olan tüm kontrolsüz yollarda güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu.

Bu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, yol güzergahlarındaki gezici ekiplerin devriye sayısını da artırdı. Sürücülerin şehre giriş için izin belgelerinin olup olmadığını denetleyen ekipler, belgesi olmayan sürücüleri geri gönderiyor.

Araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların ateşini de ölçtü. Araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşın olup olmadığını da kontrol eden ekipler, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Denizli sınırındaki Gazeller Uygulama Noktasına giden Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, burada görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.