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Muhabirler mutluluğa ‘evet’ dediler

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Doğuş Gazetesi Muhabiri Nevre Saraç ile Ekspres Gazetesi Muhabiri Ayhan Duman, Fıstık Park’ta düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Gaziantep Doğuş Gazetesi Muhabiri Nevre Saraç ile Ekspres Gazetesi Muhabiri Ayhan Duman, Fıstık Park’ta düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda şahidin yer aldığı nikahta aileleri, dostları ve meslektaşları genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Gaziantep Doğuş Gazetesi Muhabiri, Zekiye-Yakup Saraç’ın kızları Nevre ile Ekspres Gazetesi Muhabiri, Bedriye-Halil Duman çiftinin oğulları Ayhan bir ömür birlikteliğe ‘evet’ dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fıstık Park Nikah Alanı’nda yapılan nikaha çiftin aileleri, yakınları, sevenleri, dostları ve meslektaşları katıldı. Genç çiftin nikah töreni, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
Ayhan ve Nevre çiftinin nikah şahitliğini AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Coşkun Atalamış, CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bora Zor, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan, Çağdaş Gazeteciler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Aslı Emektar, Gazeteci Furkan Çengel ve Harun Camuzcu yaptı.

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