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'Muhalefet adayı' yorumu gündem oldu! Tamer Karadağlı hemen açıklama yaptı

20.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada oyuncu Tamer Karadağlı'ya ait olduğu iddia edilen bir açıklama gündem oldu. Muhalefet adayı yorumu sosyal medyada dolaşıma girince Karadağlı hemen Instagram hesabından bir paylaşım yaparak gerçeği açıkladı.

'Muhalefet adayı' yorumu gündem oldu! Tamer Karadağlı hemen açıklama yaptı

Tamer Karadağlı Twitter'da gündem oldu. Karadağlı'nın profili gibi görünen bir hesaptan "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz" yorumu yapıldı. Bu yorum sonrası bir kesim Karadağlı'ya tepki gösterdi.

“TamerKaaradagli” uzantılı Twitter profilinin ünlü oyuncuya ait olmadığı ortaya çıktı.

hyguyu

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı da konuya ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Karadağlı Twitter hesabının olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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