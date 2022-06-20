'Muhalefet adayı' yorumu gündem oldu! Tamer Karadağlı hemen açıklama yaptı

Tamer Karadağlı Twitter'da gündem oldu. Karadağlı'nın profili gibi görünen bir hesaptan "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz" yorumu yapıldı. Bu yorum sonrası bir kesim Karadağlı'ya tepki gösterdi.

“TamerKaaradagli” uzantılı Twitter profilinin ünlü oyuncuya ait olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı da konuya ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Karadağlı Twitter hesabının olmadığını söyledi.



