Muhammed bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddia edildi

Bu sezon Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Sir Alex Ferguson'ın görevinden ayrıldığı yıldan bu yana eski günlerinin uzağında olan Manchester United'la ilgili Ada basını dev bir iddia ortaya attı.
İngiliz medyası, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak istediğini öne sürdü.
Çıkan haberlerde United yöneticilerinden Avram Glazer'ın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek bir konferansa gideceği ve burada kulübün satışıyla ilgili görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan veliaht prensin İngiliz kulübünü satın almak için en az 3,4 milyar euro'yu gözden çıkarması gerektiği öğrenildi.
Birkaç hafta önce de Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübü satma kararı almıştı.
(Fanatik)
Cocu'nun yerine ilk aday belli oldu!
F.Bahçe'den gönderilen 3 antrenörden açıklama!
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Juventus'ta Ronaldo krizi!
Beşiktaş'ta olay! Şenol Güneş yıldız ismi o idmandan kovdu
Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor
Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Beşiktaş'ta Adriano yeniden sakatlandı!
Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol
Okuyucu Yorumları 0 yorum