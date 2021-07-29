Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da

Beşiktaş altyapısında yetişen, Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu. Demirci, 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Bir dönem Türk Messi diye anılan, kariyerinde Beşiktaş dışında Gaziantep FK, Mouscon, İstanbulspor gibi takımlarda oynayan 26 yaşındaki futbolcu son olarak Sarıyer forması giydi.

8 MAÇTA 1 GOL

Demirci, İstanbul ekibinde geçtiğimiz sezon 8 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.

26 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda da 24 Erzincanspor formasını giymişti.



