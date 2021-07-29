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Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da

29.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bir dönem Barcelona ile antrenmanlara çıkan Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor ile anlaştı. İşte detaylar.

Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da

Beşiktaş altyapısında yetişen, Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu. Demirci, 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Bir dönem Türk Messi diye anılan, kariyerinde Beşiktaş dışında Gaziantep FK, Mouscon, İstanbulspor gibi takımlarda oynayan 26 yaşındaki futbolcu son olarak Sarıyer forması giydi.

8 MAÇTA 1 GOL

Demirci, İstanbul ekibinde geçtiğimiz sezon 8 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.

26 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda da 24 Erzincanspor formasını giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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