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Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Muhammed Gümüşkaya hangi mevkide oynuyor?

21.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin Ülker Stadyumu'nda Helsinki'yi 1-0 yendiği mücadelenin tek golünü atan Muhammed Gümüşkaya, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Mesut Özil’in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe alt yapısında futbola başladı.

Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Muhammed Gümüşkaya hangi mevkide oynuyor?

Sarı-lacivertlilerin alt klasmanlarında top koşturduktan sonra 2019’da A takımla birlikte çalışmalara katılan Muhammed Gümüşkaya, 1 yıl Boluspor’da kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 300 bin avro olan Muhammed Gümüşkaya, orta saha mevkiinde oynuyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

1 Ocak 2001'de İstanbul'da doğan Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'nin alt yapısında futbola başladı. Sarı-lacivertli kulübün sırasıyla U16, U19 ve U21 klasmanlarında top koşturan Muhammed Gümüşkaya, geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak oynadı.

1,79 boyundaki genç orta saha, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Aslen Ordulu baba, Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Muhammed Gümüşkaya, 26 Haziran 2020’de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İlk Süper Lig maçına 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan Muhammed Gümüşkaya, milli takımın çeşitli alt kategorilerinde 21 maçta forma giydi. Muhammed Gümüşkaya, Boluspor’da çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

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