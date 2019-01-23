SPOR

Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına ulaşılamaması bugün ülke gündeminde geniş yer buldu.

Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

Liverpool’un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın, sosyal hesaplarına ulaşılamaması ülkede gündemi değiştirdi. Salah'ın sevenleri bugün ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı.

Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor. Mısır’da geniş bir hayran kitlesine sahip Salah dün yaptığı paylaşımda, "Karar 2019; Gerçek iletişim zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Liverpool'un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren 2017-2018 İngiltere Premier Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Tottenham revire döndü! Şimdi de Alli...Tottenham revire döndü! Şimdi de Alli...
Hector Bellerin 9 ay yokHector Bellerin 9 ay yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Muhammed Salah liverpool

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Serdar Aziz'de son durum

Serdar Aziz'de son durum

Galatasaray'dan Pato hamlesi

Galatasaray'dan Pato hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Mesut için hocasından flaş sözler

Mesut için hocasından flaş sözler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Buldozer Liverpool! Arsenal'i dağıttılar

Buldozer Liverpool! Arsenal'i dağıttılar

Cenk Tosun kararı verildi!

Cenk Tosun kararı verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

Sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

Dele Alli sakatlığı nedeniyle 1,5 ay sahalardan uzak kalacak

Tottenham revire döndü! Şimdi de Alli...

Arsenal'da Hector Bellerin 9 ay yok

Hector Bellerin 9 ay yok

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert

Huddersfield'de Siewert dönemi

Glen Johnson futbolu bıraktı

Glen Johnson futbolu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.