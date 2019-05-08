Muhammed Salah’tan takım arkadaşlarına tişörtlü gönderme

Geçirdiği sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımını destek vermek için tribünde yerini alırken giydiği tişört gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Salah maçı üzerinde 'Never give up' (Asla pes etme) yazılı tişört ile takip etti.



