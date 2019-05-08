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Muhammed Salah’tan takım arkadaşlarına tişörtlü gönderme

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 08.05.2019 08:36 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Barcelona’yı sahasında 4-0 mağlup eden Liverpool finale yükseldi.

Muhammed Salah’tan takım arkadaşlarına tişörtlü gönderme

Geçirdiği sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımını destek vermek için tribünde yerini alırken giydiği tişört gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Salah maçı üzerinde 'Never give up' (Asla pes etme) yazılı tişört ile takip etti.

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Salah liverpool uefa şampiyonlar ligi barcelona

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