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Muhammed Şengezer, Levante’ye yakın

FUTBOL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bursaspor'dan ayrılması gündemde olan Muhammed Şengezer'e İspanya'nın Levante Kulübü talip oldu. İki kulüp arasında yapılacak görüşme öncesinde Bursaspor'un tek ödemede 16 milyon lira ve sonraki satıştan yüzde 30 pay talebi bulunuyor.

Muhammed Şengezer, Levante’ye yakın

Genç yaşına karşın Bursaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve ayrılığın eşiğindeki kaleci Muhammed Şengezer ile İspanya’nın Levante Kulübü yakından ilgileniyor. Türkiye’den de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in gündeminde yer alan kaleci için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Levante Sportif Direktörü Manolo Salvador ile İtalya’da bir araya gelecek. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Bursaspor Kulübü, Muhammed Şengezer için tek ödemede 16 milyon lira talep ederken, bunun yanı sıra Şengezer’in sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor.

Geçen sezon İspanya LaLiga’yı 15’inci sırada bitiren ve kalecileri Oier Olazabal ile Aitor Fernandez ikilisinden dilediği verimi alamayan Levante’nin kaleci transferinde Şengezer isminde durduğu İspanyol basını tarafından da ifade ediliyor.

22 yaşındaki Muhammed Şengezer, genç yaşına karşın milli davet de alırken; Bursaspor’un bu sezon ligde oynadığı iki maçın da kadrosuna dahil edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Muhammed Şengezer levante İspanya tff 1. lig

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