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Muhammet Yılmaz'dan Akhisarspor'a 3 yıllık imza

20.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 11 yıl sonra 2. Lig'e düşmenin acısını yaşayıp Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin koronavirüs pandemisi nedeniyle kaldırılması için yaptığı başvurudan da sonuç alamayan Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Muhammet Yılmaz'ı getirdi.

Muhammet Yılmaz'dan Akhisarspor'a 3 yıllık imza

Akhisarpor takımda geçen sezon Fırat Gül ayrıldıktan sonra son haftalarda teknik direktörlük yapıp umutları çok azalan yeşil-siyahlıların küme düşmesine engel olamayan Muhammet Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Muhammet Yılmaz'ın Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Güneş ve Serhat Özbey de katıldı. Yılmaz daha önce Balıkesirspor ve geçen sezon Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'ün yardımcılığını yapmıştı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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