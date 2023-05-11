Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı! “Yeni bir belirsizlik yaratabilir"”

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden çekildiğini açıklaması dünya basınında yorumlandı. Açıklamasında İnce’nin hiçbir adayı desteklemediğinin altını çizen dünya basını bu hamlenin yaratabileceği durumları haberlerinde değerlendirdi.

“YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR”

Reuters haber ajansı Muharrem İnce’nin Türkiye'de 14 Mayıs seçimlere günler kala adaylıktan çekildiğini duyurduğu haberinde “Erdoğan’ın rakibi çekilmeyle güçlenebilir” başlığını kullandı. Reuters, haberinde “Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan dört kişiden biri olan Muharrem İnce'nin çekilmesi, Erdoğan'ın yirmi yıllık hükümdarlığındaki en büyük sınavı olarak görülen kampanyanın son günlerini yeniden şekillendirebilir” ifadelerini kullandı.

Bloomberg haber sitesi ise İnce’nin çekilme kararıyla birlikte aday sayısının azaldığını ancak bu durumun seçmen üzerinde yeni bir belirsizlik yarattığını dile getirdi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANMA ŞANSINI ARTTIRABİLİR”

Washington merkezli Al-Monitor’dan Ezgi Akın’ın haberinde İnce’nin seçimlerdeki adaylığından çekildiğini okuyucularıyla paylaştı. Haberde İnce’nin çekilmesinin muhalefete olası bir destek sağlayabileceği vurgulanırken oylarının büyük bir bölümün muhalefet tabanından geldiği yorumlarına neden oldu. Haberde, “Muhalefet tabanından gelen oylar geri döndüğünde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansını arttırabilir” ifadeleri kullanıldı.

Al Jazeera ise Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme durumunun muhalafete katı sağlayabileceğini vurguladı.