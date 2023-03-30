Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na 'Hoş geldiniz, güle güle' demesi gündem oldu! Mustafa Sandal'dan tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüştü. Memleket Partisi Genel Merkezi'nden yapılan görüşme sosyal medyanın gündemindeydi.
Muharrem İnce görüşme sonrası kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle" deyince yine sosyal medyanın diline düştü.
İnce'nin tavrına tepki gösterenler arasında Mustafa Sandal da vardı.
Sandal efsane grup The Beatles'ı paylaşarak "Orijinali budur bu saatten sonra çakmasını dinleyecek halimiz yok" dedi.