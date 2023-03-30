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Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na 'Hoş geldiniz, güle güle' demesi gündem oldu! Mustafa Sandal'dan tepki

30.03.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin görüşmesi gerçekleşti. Muharrem İnce, kameralar önünde Kılıçdaroğlu'na "Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle" deyince gündem oldu. Mustafa Sandal bu sözlere bakın nasıl tepki gösterdi.

Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na 'Hoş geldiniz, güle güle' demesi gündem oldu! Mustafa Sandal'dan tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüştü. Memleket Partisi Genel Merkezi'nden yapılan görüşme sosyal medyanın gündemindeydi.

Muharrem İnce görüşme sonrası kameralar önünde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle" deyince yine sosyal medyanın diline düştü.

İNCE YİNE GÜNDEM OLDU

İnce'nin tavrına tepki gösterenler arasında Mustafa Sandal da vardı.

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Sandal efsane grup The Beatles'ı paylaşarak "Orijinali budur bu saatten sonra çakmasını dinleyecek halimiz yok" dedi.

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