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Muharrem İnce'nin sözleri Fazıl Say'ı kızdırdı! 'Kim ulan sözde sanatçı?'

26.03.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladı. Muharrem İnce "Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." diyerek kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Piyanist Fazıl Say ise İnce'nin sözlerine "Kim ulan sözde sanatçı?" diyerek sert çıktı.

Muharrem İnce'nin sözleri Fazıl Say'ı kızdırdı! 'Kim ulan sözde sanatçı?'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

Piyanist Fazıl Say ise İnce'nin bu sözlerine sert çıktı.

Fazıl Say paylaşımında "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.

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'GORİL İÇİN 130 BİN İMZA VAR'

Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözüne de tepki gösterdi ve 'goril' örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:

Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Olay iddia Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Olay iddia

"Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyormuşuz ondan. Vayy bee. Marifet yani korkutmak?? Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

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Muharrem İnce Fazıl Say ele aktan

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