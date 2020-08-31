YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket Hareketi" için otobüs hazırlandı

Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket Hareketi" için otobüs hazırlandı

ANKARA HABERLERİ  | 31.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

İnce'nin, 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkarak başlatacağını duyurduğu "Memleket Hareketi" gezilerinde kullanacağı otobüsün üzerinde Türkiye haritası ile "Memleket Hareketi" yazısı yer aldı

Eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkarak başlatacağını duyurduğu "Bin Günde Memleket Hareketi" için hazırlıklar sürüyor.

İnce'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İnce, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan saat 10.00'da yola çıkarak "Memleket Hareketi"ni başlatacak.

İnce'nin, hareket kapsamında il il ziyaretler yapabilmesi için otobüs hazırlandı. Otobüsün üzerinde Türkiye haritası ile "Memleket Hareketi" yazısı yer aldı.

İnce, sosyal medya hesaplarından da otobüse ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında İnce, "Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Halide Eczanesi
Cankaya
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
Zaim Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi
Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.