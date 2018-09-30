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Muharrem Usta, eski yönetim olarak Trabzonspor'un 36 milyon TL'lik borcunu üstlendiklerini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü’nün geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden bağımsız denetim şirketine hazırlatmış olduğu raporu açıklamasının ardından bir önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi üzerine düşen borcu üstlendiğini söyledi.

Muharrem Usta, eski yönetim olarak Trabzonspor'un 36 milyon TL'lik borcunu üstlendiklerini açıkladı

Trabzonspor eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili yönetimin hafta içinde bir önceki dönemle ilgili yaptırdığı ‘Bağımsız Denetçi Raporunu’nu açıklamasının ardından bugün sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Trabzonspor'un eski Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 milyon TL'yi bir önceki yönetim kurulu olarak üstlendiklerini belirterek, "TS yönetiminin Türkiye’de bin 500 civarında olan YMM bürolarından birisine ısmarlama yaptırdığı rapora (Özer, Ersun, Aykut, Ekici vb) göre önceki yönetim kulübe yaklaşık 36 milyon Lira zarar vermiş olup bunun bir önceki yönetim kurulundan tazmini istenmiştir. Mal bulmuş mağribi gibi hiçbir ahlaki kural tanımadan müthiş gayretle algı oluşturanlara bir çift sözümüz var. Bize yaptığınızı bizden öncekilere yaparsanız. Size de çıkacak bedeli zamanı gelince karşılarsanız. Sizi tarih ahlaklılar olarak yazacaktır. Maliyeti yüksek üç oyuncu için 13 milyon Euro’luk anlaşmayı reddetmeniz nedeniyle kulübün uğrayabileceği zararı YMM raporuyla birileri bir gün önünüze koyduğunda nasıl bir ahlaki sorumluluk sergileyeceğinizi de zaman gösterecektir. Kulüpler tarihine not düşülmesi adına futbol dünyasına yeni bir soluk olması adına ve ısmarlama raporunuza rağmen 36 milyon Lira'yı bir önceki yönetim kurulu olarak üstlendiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Biz kulübün hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor muharrem usta

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