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Mühimmat depo patlaması şehitlerinin fotoğrafları ’2021 Şehitler Takvimi’nde yer aldı

19.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubemizin katkılarıyla hazırlanan ’2021 Yılı Şehitler Takvimi’ yayınlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubemizin katkılarıyla hazırlanan ’2021 Yılı Şehitler Takvimi’ yayınlandı. Takvimde 5 Eylül 2012’de meydana gelen Afyonkarahisar’daki mühimmat depo patlamasında şehit olan 25 askerinde fotoğrafı yer alıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Emre Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve basın mensupları katıldı. Başkan Zeybek yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek; “Şehit ailelerimiz bizim için çok özel ve çok değerlidir. Kalbimiz her zaman şehit yakınları, gazilerimiz ile beraber. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları da sizlerin yanında Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu aziz millet tarih boyunca birliğini, beraberliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak için hem ülke içerisinde hem de ülke dışında zalimlere karşı büyük bir mücadele vermiş, vermeye de devam etmektedir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Atılan kararlı adımlarla terör belasından da etrafımızdaki ve özellikle içimizdeki hainlerden de rabbim devletimizi korusun. Şehit olan tüm vatan evlatlarımıza minnettarız” dedi.
Başkan Zeybek, takvimde 366 şehidin fotoğrafının bulunduğunu kaydederek “2021 Yılı Şehitler Takvimimizde Afyonkarahisar merkez şehitlerimizin yanı sıra 18 ilçedeki tüm Şehitlerimizin, Kore ve Kıbrıs Şehitlerimizin, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizin ve Mete Saraç Kışlası’nda yaşanan cephanelik patlamasında şehit olan 25 askerimizin ve toplamda 366 şehidimizin fotoğraf ve bilgileri bulunuyor” diye konuştu.

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