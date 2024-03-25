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Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı

AA AA
25.03.2024 10:40
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Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Muhsin Dağı'nda anıldı.

ANDA Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya gelen 30 ilden 697 gönüllü, zorlu arazi şartlarına rağmen 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı'na tırmandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve merhum Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarını taşıyan gönüllüler, helikopterin düştüğü bölgeye ulaşarak Türk bayrağı açtı.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan gruptakiler, daha sonra Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua etti.

Derneğin genel başkanı Okan Tosun, yaptığı açıklamada, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için toplandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"15 yıl önce şahadete uğurladığımız rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümünü anmak amacıyla helikopterinin düştüğü enkaz alanına her sene yaptığımız gibi bu senede 30 ilden gelen 697 arkadaşımızla beraber saygı yürüyüş yaptık. Onu saygıyla andık. Yukarıda dualarımızı yaptık. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan gençleriz, onu unutmamak, onu unutturmamak bir sonraki nesillere taşımak amacıyla özetle bu yürüyüşü her yıl düzenlemeye çalışıyoruz. Her şeyden önemlisi onu unutturmamak, bir sonraki nesillere onun adamlığını, onun duruşunu, onun fikirlerini aktarabilmek amacıyla bu yürüyüşü düzenliyoruz."

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