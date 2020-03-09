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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki FETÖ izinin ortaya çıkartılması talebi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Ailenin avukatı Kemal Yavuz: - "Anladığımız, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olayın içerisinde olduğu, olayı bütün boyutlarıyla sıkı şekilde takip ettiğidir" - "Örgütün suikast eyleminin gerçekleştirilmesindeki kendilerine ulaşılacak delilleri yok etme konusunda bir gayret içerisinde olduğu açık ve net anlaşılmaktadır" - "Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi, bu olay sebebiyle suikasta katılma iradelerinin ortaya çıkmış olması sebebiyle de tutuklanmaları istemiyle şikayet dilekçesi verdik"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili FETÖ bağlantılarının ortaya çıkartılması için hukuksal girişimleri sürdürdüklerini söyledi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıl Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tanık olarak ifade veren bir FETÖ üyesinin etkin pişmanlıkta bulunduğunu hatırlattı.

Tanığın ifadesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili FETÖ'nün bağlantılarını anlattığını belirten Yavuz, bunun basına da yansıdığını anımsattı.

Yavuz, bunun üzerine geçen ay Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in de aralarında bulunduğu aileler adına, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında tutuklama ve iade başvurusunda bulunduğunu, avukat Selami Ekici'nin de aynı konuda 7 Mart'ta başvurusu olduğunu belirtti.

FETÖ üyelerinin olayla ilgili birbirleriyle haberleşirken "büyüğümüz" diye bahsettikleri kişinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen olduğunu dile getiren Yavuz, "Anladığımız, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olayın içerisinde olduğu, olayı bütün boyutlarıyla sıkı şekilde takip ettiğidir." dedi.

Yavuz, örgütün olayla ilgili delilleri yok etme çabası içerisinde olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgütün suikast eyleminin gerçekleştirilmesindeki kendilerine ulaşılacak delilleri yok etme konusunda bir gayret içerisinde olduğu açık ve net olarak anlaşılmaktadır. Biz bu bakımdan bu veriyi ve delilleri oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle de adı geçen kişilerin tutuklanmasıyla ilgili bir dilekçe vermiştim. Daha sonra da avukat ve ailelerle yaptığımız değerlendirme sonucunda avukat Selami Bey (Selami Ekici) aracılığıyla Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi, bu olay sebebiyle suikasta katılma iradelerinin ortaya çıkmış olması sebebiyle de tutuklanmaları istemiyle şikayet dilekçesi verdik."

Avukat Kemal Yavuz, başvurularının ardından dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle hangi işlemlerin yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

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