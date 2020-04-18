Muhtardan kampanyaya destek: Maaşını bağışladı

Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı Gölköy Köyü Muhtarı Durmuş Daşkın, 1 aylık maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz bize yeteriz Türkiye’m’ diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Ziraat Bankası’na giderek bağışını yapan Gölköy Köyü Muhtarı Durmuş Daşkın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek vermek istedim. Biz Gölköy olarak bu vatana 2 gazi, 1 şehit vermişiz. Ben 1 aylık maaşımı bağışlamışım çok mu? Nisan ayındaki muhtarlık maaşımı kampanyaya bağışlıyorum. Bu zor günlerde el ele vererek devletimizin yanında olmalıyız" dedi.

