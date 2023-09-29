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Muhtardan örnek davranış, tüm maaşını öğrencilere burs olarak dağıtıyor

29.09.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Gürün ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, muhtarlık maaşını üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı.

Muhtardan örnek davranış, tüm maaşını öğrencilere burs olarak dağıtıyor

Sivas’ın Gürün ilçesi Yeni mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, örnek bir çalışmaya imza attı. Muhtar Aslan, mahallesinde ailesinin maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine kendi muhtarlık maaşını burs olarak verme kararı aldı. Kolları sıvayan Muhtar Aslan, belirlediği kriterlere uyan 10 öğrenciyi tespit etti. Daha önceleri de 5 öğrenciye burs veren Aslan, bu yıl 10 öğrenciye burs vermenin huzurunu yaşıyor. Aslan’ın bu davranışı mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

"DESTEK OLUNURSA SAYIYI ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Muhtar Nevzat Aslan, hayırseverler veya iş adamları destek olursa sayıyı çıkartmayı düşündüğünü belirterek, “Muhtarlık olarak geçen sene pandemiden dolayı çok kişiye burs veremedik. Bu sene 10 öğrenciye kendi maaşımdan her ay düzenli olarak burs vereceğim. Başvuru forumlarını öğrencilere dağıttım. Onlar öğrenci belgeleriyle birlikte getirip bize teslim edecekler. Talep çok fazla. Maddi durumu iyi olmayan 10 öğrenci belirledim. Destek olunursa sayıyı çıkartmayı düşünüyoruz” dedi.

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