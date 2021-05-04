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Muhtarın başvurusundan sonra Şahruh Köprüsü’ne UNESCO destekli koruma geldi

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayımlanan 13 görkemli köprü arasında bulunan ve 16 mahalleye bağlanan Kayseri'deki 529 yıllık Şahruh Köprüsü, UNESCO'nun desteğiyle yeni köprünün yapılmasından sonra koruma altına alınıp, araç trafiğine kapatıldı.

Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi'ndeki Şahruh Köprüsü, 1492 yılında Dulkadiroğulları'nın son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldı. Kayseri ile Sivas arasındaki Orta Çağ yol güzergahında bulunan ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, doğu-batı yönüne uzanıyor. 8 sivri kemerden oluşan tarihi köprünün uzunluğu 150, eni ise 6 metre. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan köprü, geçen süreçte birçok kez onarıldı.

MUHTAR UNESCO'YA BAŞVURDU

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Karaözü Mahalle Muhtarı Songül Muzaffer Özdemir ve mahalle halkı, 16 mahalleye ulaşımın sağlandığı tarihi köprünün korunması için geçen yıl UNESCO'ya başvuru yaptı. UNESCO yetkilileri, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile bağlantı kurdu. Yapılan görüşme ve incelemelerin ardından Şahruh Köprüsü'nün yanına yeni bir köprü yapılmasına karar verildi. Şahruh Köprüsü'nün yaklaşık 2 kilometre uzağına yeni köprü inşa edildi. Yeni köprünün trafiğe açılmasının ardından 529 yıllık Şahruh Köprüsü, koruma altına alınıp, araç trafiğine kapatıldı. Tarihi köprüde sadece yayaların geçişine izin veriliyor.

“KÖPRÜYÜ DİNLENMEYE ALDIK”

Karaözü Mahallesinde yaşayan tarihçi-yazar Vedat Tatar, Şahruh Köprüsü'nün çok daha eski bir köprü olduğunu söyleyerek, “O dönemlerde sadece tadilat yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü, bu köprünün Sivas'ta olan kitabesinde aslan kabartması ve üzüm var. Bu Selçuklu Devleti'nden çok daha öncesini gösteriyor. Bunun Sümer ya da Hitit eseri olabileceğini düşünüyoruz. Bu köprü Cumhuriyet kurulmadan önce çok sayıda kervanlara geçit yeri olmuş. Yani bu ırmağın çok azgın olduğu dönemlerde şahın 'ruhum' dediği tüm yaya ve vasıtalı geçitlerin yapıtların yapıldığı tek yer burası” dedi.

UNESCO’nun desteğiyle yeni köprünün yapıldığından söz eden Tatar, “Muhtarımız Songül Muzaffer Özdemir sağ olsun bizlerle bu konuda ne yapılabileceğini tartıştı. Düşünce olarak da UNESCO'ya müracaat ettik. UNESCO’nun da desteğiyle Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yeni köprümüz yapıldı. Şu anda yeni köprümüz trafiğe açık. Bizlere asırlarca yol veren Şahruh Köprümüzü dinlenmeye aldık. Sadece yaya trafiğine açık” diye konuştu.

“19 MAHALLENİN KAHRINI ÇEKEN BİR KÖPRÜYDÜ”

Karaözü Mahalle sakinlerinden Yusuf Özdemir ise, "Şahruh, sadece bizim mahallemizin değil 19 mahalleye gidenlerin de kahrını çeken bir köprüydü. Yalnız yeni köprü açıldığı için korunmaya alındı. Şahruh Köprüsü şu an sadece yaya trafiğine açık. Araç trafiğine kapatıldı. Bu da UNESCO vasıtasıyla gerçekleşti. Daha önce belediye başkanlarımız müracaatta bulunmuş ancak olmamıştı. Son olarak muhtar hanımın UNESCO’ya müracaatı sonucunda yeni köprü yapılarak, trafiğe açıldı" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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