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Muhtarlar günü Kuşadası’nda kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

Muhtarlar Günü, Kuşadası’nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü, Kuşadası’nda düzenlenen bir törenle kutlandı. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen törene pandemi koşulları nedeniyle bu yıl sadece Kadıkalesi, Camikebir, Karaova ve Hacıfeyzullah mahalleleri muhtarları katıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kuşadası’nda da Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Atatürk Anıtı’nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen törene; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kadıkalesi Mahallesi Muhtarı Ferdi Kartal, Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan, Karaova Mahallesi Muhtarı Firdevs Bakkal, Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla sona erdi. Çelenk koyma töreninin ardından muhtarlar Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti.
Muhtarların yerel yönetimler ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Muhtarlık kurumu, toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından birisidir. Muhtarlarımız yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 1,5 yıldır Kuşadası’ndaki bütün mahalle muhtarları ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu vesile ile ülkemizdeki bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

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