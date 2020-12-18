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Muhtarlara uyuşturucu ile mücadele projesi anlatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.12.2020 17:33 | Son Güncelleme

Erdek’te muhtarlara “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" temalı uyuşturucu ile mücadele projesi anlatıldı.Balıkesir Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygulayacağı ve 17 kuruluşun destek verdiği “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" temalı uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında ilçemizde de düzenlenen toplantıda Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında Proje İlçe Koordinatörleri İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Muhtarlara uyuşturucu ile mücadele projesi anlatıldı

Erdek’te muhtarlara “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" temalı uyuşturucu ile mücadele projesi anlatıldı.
Balıkesir Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygulayacağı ve 17 kuruluşun destek verdiği “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" temalı uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında ilçemizde de düzenlenen toplantıda Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında Proje İlçe Koordinatörleri İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş tarafından mahalle muhtarlarına yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.
Başlatılan proje hakkında konuşan Kaymakam Atasoy “Projemizin başarılı olması için hedef kitlelere ulaşabilme noktasında ne gerekiyor ise yapıp, bağımlı vatandaşlarımıza umuda kapı açıp hayata tutunabilmelerini sağlayacağız” dedi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Erdek Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku ilçe merkez ve mahalle muhtarları ile birlikte düzenlenen toplantıda buluştu.

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