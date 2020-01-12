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  4. Muhtarlardan İHA temsilcisi Taş’a ziyaret

Muhtarlardan İHA temsilcisi Taş’a ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindeki muhtarlar, İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi Feyzullah Taş’ı ziyaret etti.Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Medrese Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, Berçelan Mahallesi Abdullah Kahraman ve Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz, İHA ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari temsilcisi Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti.

Muhtarlardan İHA temsilcisi Taş’a ziyaret

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindeki muhtarlar, İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi Feyzullah Taş’ı ziyaret etti.
Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Medrese Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, Berçelan Mahallesi Abdullah Kahraman ve Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz, İHA ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari temsilcisi Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti. Taş ile bir süre sohbet eden Hakkari Muhtarlar Derneği Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi Hakkari temsilciliğine atanan ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yılın gazetecisi seçilen Taş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade ettiler.
Taş’ın gününü kutlayan muhtarlar, her zaman yanlarında oldukları gazetecilerin bir gün değil her gün hatırlanmaları gerektiğini söylediler.

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