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Muhtarlıklar ilaçlanıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında muhtarlık binalarında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Muhtarlıklar ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında muhtarlık binalarında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yaparken, resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere yaklaşık bin 500 noktada ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Tepebaşı ilçesinde bulunan muhtarlık binaları da titizlikle dezenfekte ediliyor.
Mahalle muhtarları da gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtiyor.

Muhtarlıklar ilaçlanıyor

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