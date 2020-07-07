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Muhtarlıkların ihtiyaçları karşılanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başiskele Aydınkent ve Döngel muhtarlık binalarının ihtiyaçları giderildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere verdiği desteğini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başiskele Aydınkent ve Döngel muhtarlık binalarının ihtiyaçları giderildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere verdiği desteğini sürdürüyor. Kentte sunduğu tüm imkanları köylere de sunma çabasında olan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyacını gideriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelen talepler ile ihtiyaçlar belirlenerek hizmet veriliyor. Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Başiskele Aydınkent ve Döngel muhtarlık binalarının iç cepheleri ve kapıları boyandı. Muhtarlıkların tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur fayans gibi ihtiyaçları karşılandı.
Öte yandan köy yollarının bakım ve onarımını gerçekleştiren, köy fırınları yapan, tarım ve hayvancılık alanlarında hem hibe hem de teknik destek sunan Büyükşehir, talep doğrultusunda ortak alanlar için malzeme desteği de sunuyor.

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