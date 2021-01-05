Muhtemelen bu resimdeki kırmızı burunlu Ren geyiğini bulamazsınız!

Çizilen bu resimde gizli bir kırmızı burunlu bir Ren geyiği var. Bu sevimli hayvanı görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki kırmızı burunlu Ren geyiğini bulma konusunda sorun yaşayabilir. Aslında kırmızı burunlu Ren geyiği açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor.

New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Kırmızı burunlu Ren geyiğini bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Kırmızı burunlu Ren geyiğini tespit etmek için diğer geyiklerin ayaklarını takip edin.





