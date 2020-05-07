Muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz Türkiye'deki en garip binalar...

Binaların kendilerine ait bir ruh taşıdığı fikri, çoğu kişi tarafından benimsenen bir gerçek olmuştur. Binaları asıl ayakta tutan ülkelerin zengin bir kültüre sahip olmaları ve mimari geçmişidir. Ülkemizin de kültürel ve mimari yapılar açısından ne kadar zengin bir geçmişe sahip olduğunu söylememize gerek yok diye düşünüyoruz. Hazırsanız Türkiye'deki garip binaları inceleyelim.

1. EXPO 2016 KULESİ

Türkiye'nin en ilginç ve dikkat çeken yapılarından biri olan Expo 2016 Kulesi, ülkemizin en sıcak şehirlerinden biri olan Antalya'da bulunuyor. Expo 2016 Kulesi, yakın zamanda yapılmasına rağmen olağanüstü yapısıyla Antalya'nın simgesi haline gelmiştir. Yüksekliği ile de ilgi odağı olan yapının uzunluğu 100.7 metredir. Ayrıca ''Aşıklar Şehri'' olarak bilinen Fransa'nın Paris kentinin simgesi haline gelmiş Eyfel kulesine olan benzerliği ile de dikkat çeker. Hatta bu yapı ''Türkiye'nin Eyfel'i'' olarak da adlandırılır.

2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, fonksiyonel ve ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Bu kütüphane, 4189 metrekarelik bir alana sahip olup dış tasarımında kullanılan üst üste kitaplar ile hem ilginizi çekmeyi başarıyor hem de okuma isteğinizi adeta kamçılıyor. Binanın gece ışıklandırılmış hali ise şehri kitaplarla bir kez daha aydınlatıyor.