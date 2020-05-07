Muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz Türkiye'deki en garip binalar...

Binaların kendilerine ait bir ruh taşıdığı fikri, çoğu kişi tarafından benimsenen bir gerçek olmuştur. Binaları asıl ayakta tutan ülkelerin zengin bir kültüre sahip olmaları ve mimari geçmişidir. Ülkemizin de kültürel ve mimari yapılar açısından ne kadar zengin bir geçmişe sahip olduğunu söylememize gerek yok diye düşünüyoruz. Hazırsanız Türkiye'deki garip binaları inceleyelim.
Türkiye'nin en ilginç ve dikkat çeken yapılarından biri olan Expo 2016 Kulesi, ülkemizin en sıcak şehirlerinden biri olan Antalya'da bulunuyor. Expo 2016 Kulesi, yakın zamanda yapılmasına rağmen olağanüstü yapısıyla Antalya'nın simgesi haline gelmiştir. Yüksekliği ile de ilgi odağı olan yapının uzunluğu 100.7 metredir. Ayrıca ''Aşıklar Şehri'' olarak bilinen Fransa'nın Paris kentinin simgesi haline gelmiş Eyfel kulesine olan benzerliği ile de dikkat çeker. Hatta bu yapı ''Türkiye'nin Eyfel'i'' olarak da adlandırılır.
Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, fonksiyonel ve ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Bu kütüphane, 4189 metrekarelik bir alana sahip olup dış tasarımında kullanılan üst üste kitaplar ile hem ilginizi çekmeyi başarıyor hem de okuma isteğinizi adeta kamçılıyor. Binanın gece ışıklandırılmış hali ise şehri kitaplarla bir kez daha aydınlatıyor.
Türkiye'de bulunan bir diğer garip bina ise yine Antalya'da bulunan Ters Ev'dir. Bu yapının tasarımı bir grup girişimci tarafından hayata geçirilmiştir. Yapının asıl garipliği içindeki bütün kullanılan eşyaların ters olarak yerleştirilmiş olması. Anlayacağınız, hem dış dünyamızı hem de iç dünyamızı tersine çevirebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ayrıca bu yapıyla ilgili en önemli ayrıntı ise yapının dünyadaki 13'üncü ters ev unvanını taşımasıdır.
Mersin'de bulunan 7 yedi katlı gemi şeklindeki bina, şehirde yaşayanların ve gezenlerin ilgi odağı olacak bir yapıya sahip. Şehrin içerisinde yer alan bu bina, çevresindeki binalar için de sanki denizin içindeymiş hissiyatı veriyor. Bu binaya yakın oturanlar için yaz aylarında Mersin sıcaklarında artık bunalmak yok!
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi bilimsel alandaki öneminin yanı sıra ilginç mimarisi ile de oldukça dikkat çekiyor. Alanın meraklıları için sevindirici bir haber vermek lazım diye düşünüyoruz. Bu gözlemevi yakın bir zamanda halkın gözlem yapması için de açılacak. Astronomi ve astrofizik ilgilileri bu fırsatı kaçırmasın!
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