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Muhterem Nur'un bilinci kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi. Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı öğrenildi.

Muhterem Nur'un bilinci kapandı

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Muhterem Nur, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor.

HaberTürk'te yer alan habere göre, öncelikle İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan daha sonra ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen 87 yaşındaki Nur'un bilincinin kapandığı öğrenildi.

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İlk filmi olan “Boş Beşik”in ardından 1958 yapımı “Üç Arkadaş”la yıldızlaşan Muhterem Nur, bu filmde Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşmıştı.

Muhterem Nur ikinci evliliğini 1986 yılında arabesk müziğin babası olarak nitelendirilen Müslüm Gürses‘le yapmıştı. Çift, Gürses'in 2013’teki ölümüne dek birlikte yaşamıştı.

Muhterem Nur, 1998 yılında 17’nci İstanbul Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne değer görülmüştü.

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