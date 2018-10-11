Muhteşem İkili 2. fragmanı yayınlandı! Muhteşem İkili ne zaman başlıyor? Oyuncuları ve konusu nedir?

Muhteşem İkili 2. fragmanı ile Kanal D ekranlarına gelmek için gün saymaya başladı. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in oynadığı Muhteşem İkili dizisi, yayımlanan fragmanları ile dikkat çekiyor. Birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komiserin bir operasyonda beraber çalışmak zorunda kalmaları ve sonrasında gelişen olayları ekrana getirecek olan Muhteşem İkili, sezonun en iddialı yapımı olarak gösteriliyor. Peki Muhteşem İkili ne zaman başlayacak? Muhteşem İkili konusu nedir? Muhteşem İkili oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilenler...

MUHTEŞEM İKİLİ 2. FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Muhteşem İkili”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolleri İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizide ikiliye Özge Gürel ve Öykü Karayel eşlik ediyor. Senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür’ün kaleme aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönettiği dizide Çelikkol ve Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat veriyor. Özge Gürel, Kerem Bürsin’in özgür ruhlu kız kardeşi Nilüfer’e hayat verirken; Öykü Karayel ise başarılı bir avukat olan eski eşi Yağmur’u canlandırıyor. Deneyimli oyuncu Zafer Alagöz ise dizide Barca (İbrahim Çelikkol)'nın amiri olarak rol alıyor.