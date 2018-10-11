Muhteşem İkili 2. fragmanı yayınlandı! Muhteşem İkili ne zaman başlıyor? Oyuncuları ve konusu nedir?

Muhteşem İkili 2. fragmanı ile Kanal D ekranlarına gelmek için gün saymaya başladı. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in oynadığı Muhteşem İkili dizisi, yayımlanan fragmanları ile dikkat çekiyor. Birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komiserin bir operasyonda beraber çalışmak zorunda kalmaları ve sonrasında gelişen olayları ekrana getirecek olan Muhteşem İkili, sezonun en iddialı yapımı olarak gösteriliyor. Peki Muhteşem İkili ne zaman başlayacak? Muhteşem İkili konusu nedir? Muhteşem İkili oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilenler...
Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Muhteşem İkili”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolleri İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizide ikiliye Özge Gürel ve Öykü Karayel eşlik ediyor. Senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür’ün kaleme aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönettiği dizide Çelikkol ve Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat veriyor. Özge Gürel, Kerem Bürsin’in özgür ruhlu kız kardeşi Nilüfer’e hayat verirken; Öykü Karayel ise başarılı bir avukat olan eski eşi Yağmur’u canlandırıyor. Deneyimli oyuncu Zafer Alagöz ise dizide Barca (İbrahim Çelikkol)'nın amiri olarak rol alıyor.
MUHTEŞEM İKİLİ 1. FRAGMANI
MUHTEŞEM İKİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yakında Kanal D’de ekran hayatına başlayacak, sezonun en iddialı projelerinden biri olan Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.
Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor.
Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak "Muhteşem İkili" yakında Kanal D'de başlıyor!
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.
İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.
Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol; gözü kara, cesaretiyle kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyen Barca’yı oynarken, zekası ile en zor operasyonları bile başarı ile yöneten MKC’yi ise Kerem Bürsin canlandırıyor.
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