Muhteşem İmam bayıldı tarifi: MasterChef imam bayıldı tarifi nasıl yapılır?

Zeytinyağlı yemekleri seviyorsanız imam bayıldı tarifini bu şekilde denemenizi tavsiye ederiz. MasterChef yarışmasının dün akşamki bölümünde yarışmacıları karşı karşıya getiren bu yemek, birçok kişi tarafından merak edildi ve internette aratılmaya başlandı. Siz de usta bir şef gibi imam bayıldı hazırlamak istiyorsanız, tarifimizi bir kenara not edin. İşte detaylar...
8 orta boy patlıcan
4 adet soğan
12 diş sarımsak
3 adet domates
4 adet sivri biber
Bir çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
2 kesme şeker
2 su bardağı sıcak su
Domates sosu için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir su bardağı rendelenmiş domates
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın.
Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip soteleyin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.
Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.
Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın.
Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin.
Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Sosu bir servis tabağına alın. Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin.
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