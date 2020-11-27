Muhteşem İmam bayıldı tarifi: MasterChef imam bayıldı tarifi nasıl yapılır?

Zeytinyağlı yemekleri seviyorsanız imam bayıldı tarifini bu şekilde denemenizi tavsiye ederiz. MasterChef yarışmasının dün akşamki bölümünde yarışmacıları karşı karşıya getiren bu yemek, birçok kişi tarafından merak edildi ve internette aratılmaya başlandı. Siz de usta bir şef gibi imam bayıldı hazırlamak istiyorsanız, tarifimizi bir kenara not edin. İşte detaylar...

MALZEMELER

8 orta boy patlıcan

4 adet soğan

12 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet sivri biber

Bir çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 kesme şeker

2 su bardağı sıcak su

Domates sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir su bardağı rendelenmiş domates

Bir tatlı kaşığı domates salçası

İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın.

Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip soteleyin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.