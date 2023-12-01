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Muhteşem Koleksiyon: Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma, New York'ta rekor fiyatla açık artırmada!

01.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Kariyerine ABD ekiplerinden Inter Miami'de devam eden yıldız oyuncu Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma New York'ta gerçekleştirilen bir açık artırmayla satışa sunuldu. İşte detaylar...

Futbol dünyasının efsanevi ismi Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği altı forma, New York'ta gerçekleşen bir açık artırmada 14 Aralık'a kadar satışa sunuldu.

EN YÜKSEK TEKLİF: 5.2 MİLYON DOLAR

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Gerçekleştirilen açık artırmada şu ana kadar en yüksek teklif, 5.2 milyon dolar olarak belirlenirken 14 Aralık'a kadar sürecek açık artırmada rekor bir fiyatın çıkması bekleniyor.

Messi'nin giydiği her forma, onun eşsiz kariyeri ve bu turnuvadaki performansıyla özdeşleşmiş bir anıyı temsil ediyor. Açık artırmadaki bu formalar, Messi'nin hayranları ve futbol tutkunları arasında büyük ilgiyle karşılanırken, bu eşsiz koleksiyonun son fiyatının ne olacağı merakla bekleniyor.

MARADONA'NIN FORMASI 7.1 MİLYON STERLİN...

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Diego Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen "Tanrının Eli" adıyla satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle futbol formalarında rekor fiyata alıcı bulmuştu.

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