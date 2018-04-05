Muhteşem Yüzyıl'ın ‘Behram Paşa’sı ve kardeşleri hakkında flaş gelişme

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri hakkında mahkemeden karar çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yetkisizlik kararında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ataşehir ilçesinde bulunan bir kafeye gittiklerinde, şüphelilerden Adnan ve kardeşi Ahmet Koç’un üzerinde uyuşturucu madde buldukları belirtildi.

Şüpheli Adnan Koç’un beyanında, olay günü üzerinde bulunan 4 parça halindeki yaklaşık 2.0 gram gelen uyuşturucu maddesini Sinan B.’den 800 TL karşılığında satın aldığı, daha önce de 4-5 kez bu şekilde uyuşturucu kokain satın aldığını ifade ettiği kaydedildi.

Şüpheli Sinan B. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan soruşturmanın devam ettiği ve şahsın tutuklandığı belirtildi.

Kararda, 2 soruşturma dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu ve iki evrakın birleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama” suçundan yürütülen soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.