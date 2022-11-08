Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Henüz çocuk yaşlarda büyük projelerde rol alan yetenekli yıldız Melis Mutluç son haliyle dikkat çekti.

3 buçuk yaşındayken Tekirdağ Kiraz Festivali'nde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak takdir toplayan çocuk yıldız Melis Mutluç, gelen ısrarlar sonucu ailesi tarafından bir ajansa kaydedilmişti.

2008 yılında rol aldığı Yol Arkadaşım dizisiyle kamera önüne geçen Melis Mutluç, Beren Saat'in ve Pelin Karahan'ın çocukluklarına hayat verdi.

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ününe ün katan Melis Mutluç, yaklaşık 10 yıldır kameralardan uzak yaşıyor.

Sosyal medyada aktif olan Melis Mutluç'un son haline yorum yağdı.

Takipçileri ''Nasıl büyümüş'' ve ''Hâlâ çok güzel'' gibi yorumlarda bulundu.



