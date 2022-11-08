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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

08.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın küçüklüğüne hayat veren Melis Mutluç, koca kız oldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Henüz çocuk yaşlarda büyük projelerde rol alan yetenekli yıldız Melis Mutluç son haliyle dikkat çekti.

3 buçuk yaşındayken Tekirdağ Kiraz Festivali'nde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak takdir toplayan çocuk yıldız Melis Mutluç, gelen ısrarlar sonucu ailesi tarafından bir ajansa kaydedilmişti.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

2008 yılında rol aldığı Yol Arkadaşım dizisiyle kamera önüne geçen Melis Mutluç, Beren Saat'in ve Pelin Karahan'ın çocukluklarına hayat verdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ününe ün katan Melis Mutluç, yaklaşık 10 yıldır kameralardan uzak yaşıyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Sosyal medyada aktif olan Melis Mutluç'un son haline yorum yağdı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Takipçileri ''Nasıl büyümüş'' ve ''Hâlâ çok güzel'' gibi yorumlarda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı


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