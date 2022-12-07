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Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

07.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Okan Yalabık ve Pelin Karahan gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi, yayınlandığı dönem reyting rekorları kırıyordu. Dijital platformlarda halen büyük bir izleyici kitlesine sahip olan efsane dizi, 4 sezonun sonunda final yapmıştı. Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Nigar Kalfa' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Filiz Ahmet, yıllara meydan okuyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Elveda Rumeli ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Filiz Ahmet, ilk ünlü olduğu yıllarda henüz 20'lerinde bir genç kızdı. Şimdilerde 41 yaşında olan güzel oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Makedonyalı yıldız Filiz Ahmet, Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi'nde tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Üsküp Türk Tiyatrosu'nda görev yapan Ahmet, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in kızı Zarife'ye hayat verdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınırlığını arttıran Filiz Ahmet, dizide Pargalı İbrahim'in yasak aşkı Nigar Kalfa'yı canlandırmıştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

41 yaşındaki Filiz Ahmet'in son halini görenler ''Yıllar size değmeden geçmiş'' ve ''Zaman sizin için durmuş'' demeden edemedi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu olan Filiz Ahmet'in daha önce hiç evlenmediği biliniyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Instagram'da epey aktif olan Filiz Ahmet, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Filiz Ahmet, TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi ile ekranlara geri döndü.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

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