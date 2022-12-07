Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet son haliyle ağızları açık bıraktı!

Elveda Rumeli ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Filiz Ahmet, ilk ünlü olduğu yıllarda henüz 20'lerinde bir genç kızdı. Şimdilerde 41 yaşında olan güzel oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Makedonyalı yıldız Filiz Ahmet, Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi'nde tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Üsküp Türk Tiyatrosu'nda görev yapan Ahmet, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in kızı Zarife'ye hayat verdi.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınırlığını arttıran Filiz Ahmet, dizide Pargalı İbrahim'in yasak aşkı Nigar Kalfa'yı canlandırmıştı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

41 yaşındaki Filiz Ahmet'in son halini görenler ''Yıllar size değmeden geçmiş'' ve ''Zaman sizin için durmuş'' demeden edemedi.

Kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu olan Filiz Ahmet'in daha önce hiç evlenmediği biliniyor.

Instagram'da epey aktif olan Filiz Ahmet, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Filiz Ahmet, TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi ile ekranlara geri döndü.



