MAGAZİN

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şehzade Selim'i Diriliş Ertuğrul'da

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 07.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Selim karakteriyle yıldızı parlayan Engin Öztürk, 'Diriliş Ertuğrul'dizisiyle ekranlara döndü. Projenin resmi hesaplarından Öztürk'ün yer aldığı sahneler yayınlandı.

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şehzade Selim'i Diriliş Ertuğrul'da

Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Selim karakteriyle yıldızı parlayan Engin Öztürk, 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle ekranlara döndü.

Yakışıklı oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Günalp Bey' karakterine hayat verecek. Dizinin resmi instagram hesabından " Karacahisar Kalesi'nin başına Günalp Bey getirilir" notuyla Engin Öztürk'ün yeni dizisinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Diriliş Ertuğrul

Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Şehzade Selim karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak 'Yüksek Sosyete' dizisinde rol alan Engin Öztürk 'Diriliş Ertuğrul'da 'Günalp Bey' karakterine hayat verecek. İşte Engin Öztürk'ün rol aldığı sahnelerden kareler....

Diriliş Ertuğrul 2

Diriliş Ertuğrul 3

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul engin öztürk

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! Efsane karakter geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! Efsane karakter geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul'da Sultan zehirlenerek öldürüldü! Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul'da Sultan zehirlenerek öldürüldü! Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 107. bölümde Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu

Diriliş Ertuğrul 107. bölümde Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu

Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek idam mı edilecek? Büyük ihanet ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek idam mı edilecek? Büyük ihanet ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer

Diriliş Ertuğrul dizisinde yaprak dökümü! İşte veda edecek isimler

Diriliş Ertuğrul dizisinde yaprak dökümü! İşte veda edecek isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.