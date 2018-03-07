Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şehzade Selim'i Diriliş Ertuğrul'da

Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Selim karakteriyle yıldızı parlayan Engin Öztürk, 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle ekranlara döndü.
Yakışıklı oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Günalp Bey' karakterine hayat verecek. Dizinin resmi instagram hesabından " Karacahisar Kalesi'nin başına Günalp Bey getirilir" notuyla Engin Öztürk'ün yeni dizisinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Şehzade Selim karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak 'Yüksek Sosyete' dizisinde rol alan Engin Öztürk 'Diriliş Ertuğrul'da 'Günalp Bey' karakterine hayat verecek. İşte Engin Öztürk'ün rol aldığı sahnelerden kareler....
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