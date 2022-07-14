Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi! "Adam karizma abidesi oldu çıktı"

Selim Bayraktar, yaklaşık sekiz sene önce yayınlanan unutulmaz dizi Muhteşem Yüzyıl'da, Hürrem Sultan'ın sağ kolu Sümbül Ağa karakterine hayat verdi. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Selim Bayraktar'ın son hali görenleri şaşırttı.
Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar şimdilerde 47 yaşında...
Son haliyle görenleri şaşırtan Selim Bayraktar, Ebru Şahin'in başrolde yer aldığı Destan dizinde Alpagu Han rolüyle ekranlara geldi.
Selim Bayraktar'ın Instagram pozlarına takipçileri, "Sümbül Ağa", "Adam karizma abidesi oldu çıktı" gibi yorumlar yaptı.
2000'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan ve sonrasında tiyatro yapan Bayraktar, birçok tiyatro oyununda sahne aldı.
Birden fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde boy gösterdi.
En büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sümbül Ağa rolüyle yaşadı.
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