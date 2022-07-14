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Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi! "Adam karizma abidesi oldu çıktı"

14.07.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selim Bayraktar, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve halen replikleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam eden Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa karakterine hayat verdi. Bu karakter ile seyircilerin aklına kazınan Selim Bayraktar'ın son hali görenleri şaşırttı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi! "Adam karizma abidesi oldu çıktı"

Selim Bayraktar, yaklaşık sekiz sene önce yayınlanan unutulmaz dizi Muhteşem Yüzyıl'da, Hürrem Sultan'ın sağ kolu Sümbül Ağa karakterine hayat verdi. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Selim Bayraktar'ın son hali görenleri şaşırttı.

ADETA EVRİM GEÇİRDİ

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar şimdilerde 47 yaşında...

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi!

Son haliyle görenleri şaşırtan Selim Bayraktar, Ebru Şahin'in başrolde yer aldığı Destan dizinde Alpagu Han rolüyle ekranlara geldi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi!

Selim Bayraktar'ın Instagram pozlarına takipçileri, "Sümbül Ağa", "Adam karizma abidesi oldu çıktı" gibi yorumlar yaptı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi!

2000'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan ve sonrasında tiyatro yapan Bayraktar, birçok tiyatro oyununda sahne aldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi!

Birden fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde boy gösterdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi!

En büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sümbül Ağa rolüyle yaşadı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar adeta evrim geçirdi!


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Anahtar Kelimeler:
destan muhteşem yüzyıl
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