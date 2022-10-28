Müjdat Gezen: Aynı gün iki kayıp ağır geldi

Oyuncu Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş, 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Birsen Demirkuş için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Müjdat Gezen, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Uğur Dündar'ın yanı sıra Demirkuş'un ailesi ve dostları da katıldı.

Birsen Demirkuş, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"AYNI GÜN İKİ KAYIP AĞIR GELDİ"

Taziyeleri kabul eden Müjdat Gezen, "Öğlen namazına Halit ağabeyimi gömdük, ikindi namazına ablamı... Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi. Elden gelen bir şey yok. Allah geride kalanlara ömür versin. Biz üçümüz de 43'lüyüz, herhalde biraz daha yaşarız. İlker Paşa da, Uğur da, ben de yakınlarımızı yolcu ediyoruz" dedi.



