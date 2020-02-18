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Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Müjdat Yetkiner, Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'a gönderdiği Aziz Yıldırım videosu ile Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında anılan ve Ali Koç göreve geldikten sonra altyapıdaki görevine son verilen Müjdat Yetkiner, Ahmet Çakar'a gönderdiği video ile büyük tepki çekti.

MÜJDAT YETKİNER, ALİ KOÇ VE ERSUN YANAL'I KÖTÜLEDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'ın yayınladığı Aziz Yıldırım videosunu gönderen kişinin Müjdat Yetkiner olması Fenerbahçeli taraftarları ayağa kaldırdı.

Müjdat Yetkiner Ahmet Çakar

MÜJDAT YETKİNER'İN AHMET ÇAKAR'A YOLLADIĞI MESAJDA NE YAZIYORDU?

Ahmet Çakar'ın kameraya göstermek için uzattığı telefona gelen mesajın üst kısmında Müjdat Yetkiner yazısı gözlerden kaçmadı. Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a attığı mesajın içeriğinde en çok dikkat çeken detay ise 'İsim verme hoca' ifadesi oldu.

MÜJDAT YETKİNER'E SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı kötüleyen bu mesajı sosyal medyada Sarı-Lacivertlileri ayağa kaldırdı.

Müjdat Yetkiner

ALİ KOÇ'UN 'BANA KÜFÜR ETTİN' DEDİĞİ MÜJDAT YETKİNER NE DEMİŞTİ?

Müjdat Yetkiner, görevine son verilme sürecinde Ali Koç'un kendisini arayarak 'Bana küfür ediyorsun' dediğini söylemiş ve konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saffet, ben, Kemalettin kahve içiyorduk. Kemalettin ve Safet ile futbol okulu seçmelerini izliyorduk. Maçı izledikten sonra Ali Koç beni aradı. 'Bana küfür ediyorsun' dedi. Ali Koç'a küfür ediyormuşum ben. Ben, Ali Koç'a küfür etmedim. Etsem zaten 'ettim' derim. Beni bilirler. Kralından korkmam. Beni kimse tarihten silemez. Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldık. Beni kimse Fenerbahçe kulübünden tasfiye edemez. Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa, ona 'Müjdat Yetkiner küfür etti' diyenler karşıma çıksın. Comolli'nin sözleşme yaptığı tüm futbolcuların amirliğini ben yaptım. Biz konuşmuyorsak Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a zarar vermemek içindir."

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