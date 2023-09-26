Müjdemi İsterim konusu nedir, oyuncuları kimdir? Müjdemi İsterim nerede ve ne zaman çekildi?

Müjdemi İsterim filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı’nın oturduğu filmin senaryosunu yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı kaleme almıştır. İşte Müjdemi İsterim filmi hakkkında merak edilen soruların yanıtları...

MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU

Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut’u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI

Ahmet Kural - Bulut

Ecem Erkek - Müjde

Mehmet Özgür - Kazım

İlker Aksum - Niyazi

Bestemsu Özdemir

Hakan Bilgin

Levent Özdilek

Lale Başar

Şencan Güleryüz

İştar Gökseven

Ulviye Karaca

Selin Işık

Alper Kadayıfçı

Toprak Sağlam

Bahtiyar Engin

Fulden Akyürek

Seymen Aydın

Hakan Dinçkol

Özlem Türay

Tuğba Tutuğ

Caner Kadayıfçı

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Müjdemi İsterim filmi İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü Beylerbeyi semtinde ve çevresinde yapılırken, ayrıca İstanbul’un farklı ilçeleri, semtleri ve mekanlarında da çekim setleri kuruldu. Film, 18 Kasım 2022 yılında vizyona girdi.



