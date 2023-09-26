Müjdemi İsterim konusu nedir, oyuncuları kimdir? Müjdemi İsterim nerede ve ne zaman çekildi?

Müjdemi İsterim filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı’nın oturduğu filmin senaryosunu yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı kaleme almıştır. İşte Müjdemi İsterim filmi hakkkında merak edilen soruların yanıtları...
Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut’u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.
Ahmet Kural - Bulut
Ecem Erkek - Müjde
Mehmet Özgür - Kazım
İlker Aksum - Niyazi
Bestemsu Özdemir
Hakan Bilgin
Levent Özdilek
Lale Başar
Şencan Güleryüz
İştar Gökseven
Ulviye Karaca
Selin Işık
Alper Kadayıfçı
Toprak Sağlam
Bahtiyar Engin
Fulden Akyürek
Seymen Aydın
Hakan Dinçkol
Özlem Türay
Tuğba Tutuğ
Caner Kadayıfçı
Müjdemi İsterim filmi İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü Beylerbeyi semtinde ve çevresinde yapılırken, ayrıca İstanbul’un farklı ilçeleri, semtleri ve mekanlarında da çekim setleri kuruldu. Film, 18 Kasım 2022 yılında vizyona girdi.