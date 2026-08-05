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Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yıllar sonra çocuklarıyla çıktıkları Yunanistan tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor. Şener'in bikinili pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde
Öznur Yaslı İkier

2005'te evlenip, 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın küslüğü geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Eski eşler, kırgınlıkları geride bırakarak, çocuklarıyla Yunanistan'ın Paros Adası'na gitti.

Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde 1

Demet Şener, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaşmaya devam ediyor.

Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde 2

Çocuklarıyla olan karelerini de paylaşan Şener bikinili pozlarıyla dikkat çekiyor.

Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde 3

Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Demet Şener bu pozlarıyla büyük ilgi gördü. Ünlü ismin tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde 4

Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde 5

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Demet Şener İbrahim Kutluay
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