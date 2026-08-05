Demet Şener tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozları gündemde

2005'te evlenip, 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın küslüğü geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Eski eşler, kırgınlıkları geride bırakarak, çocuklarıyla Yunanistan'ın Paros Adası'na gitti.
Demet Şener, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaşmaya devam ediyor.
Çocuklarıyla olan karelerini de paylaşan Şener bikinili pozlarıyla dikkat çekiyor.
Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Demet Şener bu pozlarıyla büyük ilgi gördü. Ünlü ismin tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.
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