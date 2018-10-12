YEMEK

Müjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Domatesin kilosunun bile 15 TL olduğu bir yerde saksıda kendi ürünlerimizi yetiştirmek bizi mutlu etmeye yetiyor arkadaşlar! Tohuma gerek kalmadan saksıda soğan da yetiştireceğiz marul da...

Müjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz

Yemeklerin demirbaşıdır soğan. Onsuz bir tarif neredeyse yok gibidir. Üstelik sadece ana yemeklerin değil salataların da vazgeçilmez elemanıdır. Yaz, kış demeden mevsimsiz bir şekilde bu kadar sık tüketilen bir gıdaya para vermek yerine evimizde kendi saksımızda yetiştireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz:

İlk olarak soğanın kök kısmını çıkarıyoruz ve ardından toprağa gömüyoruz.

soğan1

Ardından soğanın üzerini toprakla örtüyoruz. Toprak ne kuru ne de çok ıslak olmamalı. Nemli toprak bu iş için ideal. Sir süre sonra ekilen soğan yeşermeye başlayacaktır.

soğan2

Marul

Marulun yetiştirilmesi en az soğan kadar kolay.

marıl

Marulun kök kısmından olacak şekilde 5 cm ayırın.

marul2

Kesilen kök kısmı geniş ağızlı bir bardağa yerleştirin.

marul3

Bardağın içine 1 parmak olacak şekilde su ilave edin. Marul birkaç gün içinde filizlenecektir. Filizlenen marulu bardaktan alarak toprağa gömün. Toprağınızın ise nemli kalmasına özen gösterin.

marul4

Domates

Domates yetiştirmek için ihtiyacımız olan şeyler; birkaç adet domates, geniş ve derin bir saksı, organik toprak.
saksı
Öncelikle saksının 3/4'ünü toprak ile dolduruyoruz. Ardından halka şeklinde kesilen 2 adet domatesi toprağın üzerine aralıklı bir şekilde yerleştiriyoruz.

halka domates

Ardından geriye kalan toprakla domateslerin üzerini kapatıyoruz. Toprağı sıkı bir şekilde yerleştirmeye özen gösterin.

domates

domates2

Saksıyı güneş alan bir yere koyun. Toprağın nemli kalması için 2 günde bir sulamayı ihmal etmeyin.

İki hafta içinde domatesleriniz filizlenmeye başlayacak. Onlara çok iyi bakın :)

filiz

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organik tarım evde domates yetiştirme soğan yetiştirme

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