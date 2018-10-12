Müjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz

Yemeklerin demirbaşıdır soğan. Onsuz bir tarif neredeyse yok gibidir. Üstelik sadece ana yemeklerin değil salataların da vazgeçilmez elemanıdır. Yaz, kış demeden mevsimsiz bir şekilde bu kadar sık tüketilen bir gıdaya para vermek yerine evimizde kendi saksımızda yetiştireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz:

İlk olarak soğanın kök kısmını çıkarıyoruz ve ardından toprağa gömüyoruz.

Ardından soğanın üzerini toprakla örtüyoruz. Toprak ne kuru ne de çok ıslak olmamalı. Nemli toprak bu iş için ideal. Sir süre sonra ekilen soğan yeşermeye başlayacaktır.

Marul

Marulun yetiştirilmesi en az soğan kadar kolay.

Marulun kök kısmından olacak şekilde 5 cm ayırın.

Kesilen kök kısmı geniş ağızlı bir bardağa yerleştirin.

Bardağın içine 1 parmak olacak şekilde su ilave edin. Marul birkaç gün içinde filizlenecektir. Filizlenen marulu bardaktan alarak toprağa gömün. Toprağınızın ise nemli kalmasına özen gösterin.

Domates

Domates yetiştirmek için ihtiyacımız olan şeyler; birkaç adet domates, geniş ve derin bir saksı, organik toprak.



Öncelikle saksının 3/4'ünü toprak ile dolduruyoruz. Ardından halka şeklinde kesilen 2 adet domatesi toprağın üzerine aralıklı bir şekilde yerleştiriyoruz.