Muleka önüne geleni yıkıyor! Son 10 maçta...

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, Valerien Ismael ile sahadan ilk kez yenik ayrıldı. Konuk ekipte iki golü atan Jackson Muleka ise gollerine devam etti.

SON 10 MAÇTA 11. GOLÜNÜ ATTI

dakikada takımını 1-0 öne geçiren Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Devre arasında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık gelen Muleka, son 10 maçta 11. golünü atmış oldu. Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.



