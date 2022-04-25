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Muleka önüne geleni yıkıyor! Son 10 maçta...

25.04.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçta iki gol birden atan Muleka, tarihi bir performansa imza attı. Son 10 maçta 11 kez fileleri sarsan yıldız oyuncu kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Muleka önüne geleni yıkıyor! Son 10 maçta...
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, Valerien Ismael ile sahadan ilk kez yenik ayrıldı. Konuk ekipte iki golü atan Jackson Muleka ise gollerine devam etti.

SON 10 MAÇTA 11. GOLÜNÜ ATTI

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  1. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Devre arasında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık gelen Muleka, son 10 maçta 11. golünü atmış oldu. Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa
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